Alustame tõsiasjaga, et õues on talv ja keegi meist kolmest seda suurt ei salli. Täpsemini võiks öelda, et Triin, Kristina ja Madis on talvepõlgurid. Lumi on küll ilus, aga.... Ja kahjuks on neid agasid talve puhul väga palju. Siiski tuleb ka kõige nukramal aastaajal leida midagi positiivset – nii-öelda valgust tunneli lõpust.