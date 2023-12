ON AEG ⟩ Disainer jagab jõulupuu kaunistamise nippe, mis toimivad igas kodus

«Jõulupühi sümboliseerib meie jaoks kõige tugevamalt just ehitud jõulupuu. Meie jõulu-uuringu tulemused näitasid, et jõulupuud peab kõige tähtsamaks koduseks jõuludega seotud detailiks tervelt 42 protsenti Eesti elanikest. Teise koha saavad jõulutuled ja kolmandale kohale jäävad jõulutoidud,» ütles IKEA Eesti disainer Piret Bremann.

Kui suur võiks olla kuusk?

Koju kuuske valides tuleb kõigepealt mõelda sellele, kui palju sul selle jaoks ruumi on ja kas puu hakkab seisma toas või õues. «Kui kavatsed jõulupuu paigutada tuppa, siis alusta hindamisest, kui palju sul kodus puu jaoks ruumi on ja kui kõrged on laed. Seejärel otsusta, kas eelistad ehtsat või kunstkuuske,» ütleb Bremann.

«Neid on saadaval paljudes eri suurustes ja kujuga ning igas kõrguses, alates 6 cm kõrgustest puukestest ja lõpetades 210 cm kõrguste hiiglastega. Samuti on erinev puude laius. Kui kodus on lemmikloomi ja väikseid lapsi, tasub meeles pidada, et madalam puu on ohutum kui kõrge. Kunstpuu võid valida ka selle järgi, kus sa seda pärast pühi hoida kavatsed. Mõnda suuremat jõulupuud saab osadeks lahti kruvida ja need võtavad vähe hoiuruumi,» märkis disainer.