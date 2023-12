INSPIRATSIOON ⟩ Sisekujundaja jagab 4 ideed, kuidas jõululaud soodsalt kauniks muuta

Maagiline tulesära

«Jõululaual on asendamatud ka erinevad küünlad ja dekoratiivsed küünlajalad, mis loovad piduliku õhustiku ja peomeeleolu. Loomulikult tuleb vahaküünaldega olla ettevaatlik ja veenduda, et kaunistused pole leegile liiga lähedal. Samuti meenutan, et küünlad peaksid asuma üksteisest vähemalt seitsme sentimeetri kaugusel. Ja kui kodus on lemmikloomi või väikelapsi, on ohutum valida patareitoitega LED-küünlad,» rõhutas Saluste.