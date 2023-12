ELA HETKES ⟩ Hanna Martinson jagab stressivabade jõulude saladust

Plaanide tegemine aitab

Jõule kirjeldatakse tihti kui aasta ilusaimat püha, kuid IKEA uuringu järgi võib pühadehooajaks ettevalmistumine kaasa tuua ka väljakutseid. Iga neljas Eesti elanik tunnistab, et on pühade ajal nii väsinud ja stressis, et soovib, et need kiiremini lõppeksid. Ka laulja ja meelelahutaja Hanna Martinson on seisnud pühadehooaja eel silmitsi väljakutsetega, ent on siiski leidnud viisid, kuidas jõule ja selle ootust rahus nautida.

Mõnikord tekivad pinged olukordadest, mis ei ole meie endi kontrolli all. Hanna Martinson on saanud olulise õppetunni – kui on pingeline ja kiire aeg, tuleb aega enda jaoks planeerida. «Sina oled kõige tähtsam, sest kui oled ületöötanud või stressis, siis ei saa ka teiste jaoks olemas olla. Alati on oluline märgata, kui lähedased vajavad rohkem hoolt ja peaksid rohkem iseendale keskenduma ning juhtima sellele tähelepanu,» rääkis ta.

IKEA uuringu järgi on 12 protsenti Eesti inimestest teinud või saanud mittemeeldiva kingituse. Martinson jagas ka oma kogemust soovimatu kingituse tegemisega. «Käisin seitsmendas-kaheksandas klassis, kui tegime veel kõigile pereliikmetele kingitusi. Ja kuigi keegi ei oodanud, et ma noorena teistele kingitusi teeksin, siis tahtsin seda ikka teha, sest mulle tundus imelik kingitusi vastu võtta, kui ma ise kingitust ei teinud. Aga see ei tähenda, et ma teadsin, mida kinkida. Seega tegin ühele oma õdedest kingituse, mille üle olin väga uhke. Umbes aasta pärast avastasin, et ta polnud neid asju kordagi kasutanud. Järelikult ta seda kingitust ei tahtnud, millest ma olin nii šokeeritud – olin väike laps, säästsin selle kingituse tegemiseks ja talle see ei meeldinud. See oli minu jaoks omamoodi reaalsuskontroll. Nüüd ma muidugi naeran selle üle ja tean, et see on just see asi, mida kingitustega teha ei tohi. Kui pole ühtegi head ideed, siis pole kindlasti mõtet asju osta ainult kinkimise pärast,» jagas ta.