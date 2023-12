Paljude postkasti on viimastel päevadel koos teiste saadetistega potsatanud ümbrik pisiraamatuga «Täpiline jõuluime», mis on teine Ruth Huimerinna jõuluvihikute sarjast. See on omamoodi väike ülevaade jõuluteemaga palju tegelnud graafilise disaineri tegevusest ja tema ühest hobist.