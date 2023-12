7 üllatavat fakti, mida sa Kalevi maiustuste kohta veel ei teadnud

Mehed armastavad Annekest rohkem kui naised

Meeste ja naiste šokolaadimaitse on pisut erinev. Üldiselt eelistavad mehed tumedamat šokolaadi ja näiteks kõrge kakaosisaldusega Bitterit ostavad mehed naistest sagedamini. Seda üllatavam on asjaolu, et erandiks on Annekese tahvel, mis on ainus piimašokolaad, mida mehed naistest rohkem ostavad. Seejuures tasub märkimist, et kommide osas on naistel ja meestel ühine esimene eelistus – pralineekommid. Edasi lähevad arvamused juba lahku, naised eelistavad batoonikesi, mehed dražeesid.

Narvas süüakse kõige rohkem liköörikomme

Vana Tallinn likööritäidisega šokolaadikommid on Narvas tõeline hitt, sellest rohkem ostetakse piirilinnas vaid Vana Tallinna martsipanibatoone. Üheski teises Eesti piirkonnas liköörikommid ostetuimate toodete esikolmikusse ei kuulu.

Tartu mehed on Eestis kõige piparkoogimaiamad

Kõige suuremad piparkoogisõbrad elavad Tartus, kus näiteks novembris osteti 66 protsenti kõigist Kalevi poodides müüdud piparkookidest. Seejuures on mehed suuremad piparkoogitarbijad kui naised.

Annekesel on olnud üle 25 erineva ümbrispaberi

Viimasel ajal on Kalevi šokolaadid silma paistnud julge pakendiuuendusega, aga aegade jooksul on näiteks Annekese tahvlil olnud vähemalt 25 erinevat nägu. Anneke on Kalevi kõige piimasem šokolaad ning ühtlasi ostetuim piimašokolaad Eestis. Šokolaadipaberit kaunistav Anneke on ajas palju muutunud - pakendit on kaunistanud nii beebitüdruk, erinevas vanuses väikesed piigad kui kaunid teismelised.

Suurim ostukorv Narvas, eakaim püsikunde Pärnus