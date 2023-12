ÄRA NII TEE ⟩ 4 jämedat viga, mis rikuvad iga jõulupuu

Kuuse ehtimine ei ole pelgalt kaunistuste, tulede ja kulla-karra ülesriputamine, eriti kui eesmärk on pilkupüüdev tulemus. K-rauta sisekujundaja Veronika Deykova annab nõu, kuidas ehtida jõulupuu, mis on äge, mitte mage.

Vali paraja suurusega kuusk

Lähtu põhimõttest – rohkem on uhkem

Jõulupuu ei saa efektset ilmet, kui selles on tühjad laigud. Puu võib täita kas ainult tuledega või ainult ehetega või ka ainult loodusest toodud ja isetehtud kaunistustega, aga uhke tulemuse saavutamiseks peab see olema täies ulatuses täidetud. Kui kuusk on juba ehitud, siis on tavaliselt näha, kui mõni koht jääb tühjaks. Mõnikord ei saagi sinna midagi klassikalist riputada, sest metsakuusk ei ole kunagi täiesti sümmeetriline. Sellistesse kohtadesse võiks kinnitada näiteks mõne marjavaniku, lisaoksa, samblatuusti või suurema seotava ehte.