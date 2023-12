PEAB PROOVIMA ⟩ Toitumisekspert avaldab 3 noorusliku välimuse saladust

Suurbritannia toitumisnõustaja Gabriela Peacock usub, et lihtsad elustiilimuudatused aitavad vananemist edasi lükata. Suurbritannia prints Harry ja printsess Eugeniega koostööd teinud Peacocki sõnul on esinduslik välimus ning klaar näonahk vaid kahe nädala kaugusel. Terviseguru sõnul on enneaegse vananemise peamisteks põhjusteks nii rämpstoit, suitsetamine, alkohol, õhusaaste ning ka veepudelites sisalduvad plastosakesed.