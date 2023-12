Tõhus ventilatsioonisüsteem

See aspekt on eriti oluline vannitoa puhul, mis on sisse seatud ka pesuruumina või kus juhtuvad olema lihtsalt suured peegelpinnad. Kui ruumis ei ole tagatud piisavalt hea ventilatsioon, võib veeaur kondenseeruda põrandaplaadile ning ajapikku plaadid vormist välja viia. Ka hallitus on niiviisi lihtne tekkima. Aken vannitoas võib küll olukorda leevendada, ent kõige perspektiivikam on muretseda siiski kvaliteetne ventilaator, mille abil niiskus välja ajada.