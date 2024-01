ENNE JA NÜÜD ⟩ Sa ei usu oma silmi! Ajale jalgu läinud lastetuba muutub tundmatuseni

Laste vanusele saab kohandada ka moodulgarderoobilahendusi. Riiulite või riidepuude kõrgust saab aja jooksul reguleerida, et leida lastele ideaalne kõrgus, kust nad saaksid hõlpsasti asju ise leida ja kätte saada. Sellised panipaiga- ja garderoobilahendused on universaalsed ja kombineeritavad. Näiteks saab valida modulaarse hoiusüsteemi, mis koosneb avatud kergetest raamidest, et neid saaks vastavalt oma soovile kombineerida. Isegi erinevaid garderoobiraame saab kombineerida ning ehitada neid kõrgele või madalale, kaldlae alla või katta nendega terve seina äär. Kui ruumi on vähe ja standardsed ustega garderoobilahendused ei sobi ruumiga, on võimalik valida ka väljatõmmatavate osadega riidekapp.

Lahendused mänguasjade hoidmiseks ja korrastamiseks

Lastel on loominguliseks tegevuseks tavaliselt palju mänguasju, mistõttu on head hoiusüsteemid lastetubades hädavajalikud. «Sisemiste korrastajatega multifunktsionaalne hoiusüsteem sobib ideaalselt igasse lastetuppa, kus on vaja hoiustada ja korrastada igat tüüpi mänguasju, riideid või raamatuid. Kombineeritud hoiuraamil on mitu soont, seega saab sinna paigutada vastavalt vajadusele erinevatele kõrgusele nii riiuleid kui ka kergeid plastkarpe. Lapsed saavad neid igal ajal hõlpsalt välja tõmmata ja tagasi panna. Madalal asuv panipaik teeb lastele oma asjade kättesaamise ja korrastamise hõlpsamaks. Kergetele plastkarpidele saab paigutada kleebised koos jooniste või juhistega, mis nende sees on, et lapsed saaksid soovitud mänguasjad lihtsasti üles leida,» rääkis Castro.

Tore lisa interjöörile on lastelaud, millest võib saada nii praktiline koht kunsti tegemiseks ja meisterdamiseks, kui ka kasulikuks hoiulahenduseks täiendades seda hoiukastidega. Hoiukarbid saab asetada kaane alla, et lapsel oleks lihtne oma mänguasjad kätte saada ja seda saaks kiiresti puhastada.

Samal teemal Kodu EBAMAISELT ILUS Eesti pere vannitoaremondi suurim prohmakas teeb täna silmad ette paljudele

«Perfoseinad on ülipraktiline lisa igasse lastetuppa. Need ei võta täiendavalt ruumi, vaid kasutavad lihtsalt seinal olevat vaba pinda ja neid saab kombineerida erinevate tarvikutega, et hoida vajalikke asju laua kõrval või panna sinna mänguasju, riputada seljakotte, võtmeid ja muid igapäevaseid esemeid,» ütles sisekujundaja.

Ta tuletab meelde, et väikestes ruumides on ruumi säästmiseks ja täiendavate panipaikade tekitamiseks oluline kasutada seina kõrgust, kinnitades sinna kapikombinatsioone, lahtisi riiuleid jms.