Harjutus nimega «kognitiivne segamine (cognitive shuffling)» on justkui lammaste lugemine, ent selle kasutegur on teadlaste sõnul oluliselt suurem kui villkattega loomakeste loendamine, vahendab The Mirror.

Harjutuse eesmärgiks on aju piisavalt uinutada ning mitte lasta mõtetel uitama minna. Klassikaline lammaste lugemine on liiga üksluine, et kaua tähelepanu tegevusel hoida. Kognitiivne segamine pakub ajule piisavalt motivatsiooni, et seda tegevuses hoida, ent on samas piisavalt neutraalne, et aju ei lülituks täiskäikudel tööle.