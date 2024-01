ANALÜÜTIK ⟩ Kõige soodsam aeg kinnisvara osta tuleb enne euribori langust

Igor Habali sõnul on tänavu kevade-suvepoole oodata euribori langemist ja isegi kui see on vaid 0,25 protsendipunkti, siis tõstab see tarbijakindlust. «Majandus on inertne ning töötus jätkab küll veel mõne aja kasvamist. Samamoodi jõuavad kinnisvara turupõhja tehingud aasta esimeses pooles hilinemisega statistikasse, mis näitab langust ja omakorda mõjutab turu meelsust,» ütles Habal.

«Euribori langemine kohe uut kinnisvara osturallit ei too, aga likviidsus hakkab vaikselt paranema. Seepärast ongi tõenäoliselt soodsaim hetk kinnisvara soetada enne euribori muutust. Praegu on selgelt ostjaturg ja kui kallimatele korteritele võib saada letihinnast kümneid tuhandeid soodustust, siis üks hetk ei pruugi seda enam näha,» ütles Habal.

«Täpset turupõhja saab hinnata takkajärgi ja peale seda kui nool juba üles pöörab. Eelmise aasta teine pool juba näitas, et palgakasv on kiirem kui kinnisvara kallinemine, mis tähendab, et sama trendi jätkudes paraneb kättesaadavus sel poolaastal isegi kõrge intressimääraga keskkonnas. Praegu on tehingute maht tipust 20-30% madalam, aga mingit katastroofilist majanduslangust ei paista ja üks hetk pääseb ka tehinguaktiivsus kännu tagant liikuma,» lisas Habal.

«Koduostjad elavad tihti hetkes ja tegelevad ühe kriisiga korraga – buumiga tahavad kõik uut kodu, langusega rapsitakse ja laenuintressi tõusuga hoitakse hinge kinni. Kodu ostmist peaks vaatama pikema perspektiiviga ja on loogiline, et selle aja jooksul toimub erinevaid kõikumisi. Väga madal probleemsete laenude osakaal näitab, et tegelikult saadakse hakkama ja kinnisvara hind läheb ajalooliselt lõpuks koos muu majandusega üles. Sisuliselt kõik, kes viimase kolme kümnendi jooksul enne 2022. aasta tippu kinnisvara ostsid, peaksid praegu plussis olema,» lisas Habal.