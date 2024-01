EKSPERT ⟩ Uue kodu otsijad püsigu valvel!

Mida toob käesolev aasta?

Teine küsimus puudutab tööturgu. Kuna palgakasvu osas on ootused madalamad ning töötus ähvardab kasvada, siis tööturu poolelt kinnisvaraturule positiivset tõuget ei tule. «Väljavaade on tagasihoidlik. Pika vinna peale on küll inflatsiooni taltsutatud, kuid rõõmustada ei julge veel keegi – seda enam, et geopoliitiline olukord on jätkuvalt habras.»