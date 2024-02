TARK TEADA ⟩ Mida teha kolides oma elektrilepinguga?

Selleks, et kodus oleks elekter, on vaja sõlmida kaks eraldi lepingut: võrguleping ja elektriostuleping. Võrguleping on elektritarbimise seisukohast kohustuslik, kuna selle alusel varustab võrguettevõtja tarbimiskohta elektriga. Ilma võrgulepinguta elektrilepingut sõlmida ei saa, vahendab Enefiti energiatarkuse blogi.