Kinnisvaraekspert avaldab suure vea, mida paljud esimest kodu ostes teevad

Kinnisvaraekspert Moses Bright rääkis GB Newsile, et esimest kodu ostes teevad paljud ühe suure vea, ning selgitas, kuidas seda vältida. «Esimene asi, mida kõigile oma klientidele soovitan, on see, et teil peab olema plaan. Ilma plaanita olete pimedad,» õpetas Bright. «Pead endalt küsima, kus sa oma eluga praegu oled, miks sa kodu osta tahad, millist kodu sa tahad ja millised on su rahalised vahendid.»