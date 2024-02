TÕEHETK ⟩ Miks pole kinnisvarahinnad langenud nii palju kui inimesed ootasid

«Eesti Panga määrusega peavad pangad arvestama, et kodulaenu saamise hetkel poleks inimese kõik laenukohustused suuremad kui 50 protsenti netosissetulekust. Kogu Eesti elanikkonna kohustused sissetulekust olid 2022. aastal 55 protsendi juures ning Euroopa kontekstis on see küllalt turvaline näitaja (ELi keskmine on 71,5 protsenti), mis viitab ühtlasi sellele, et võimalus, et inimesed jääksid laenumaksetega hätta, on küllaltki väike. Soomes ja Saksamaal on kohustuste osakaal üle 70 protsendi ning näiteks Rootsis üle 170 protsendi. See näitab, et teistes riikides antakse ja võetakse laenu kergemini ja inimeste netovarad kipuvad jääma ka miinuspoolele ehk kohustuste kogusumma on suurem kui varade väärtus,» ütles Habal.