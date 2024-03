Miks tekivad parketile mustad plekid ja kuidas neist lahti saada?

Mari-Liis Mihkelsoni sõnul on tamm muidu väga vastupidav materjal ning korralikult hooldatud tammepõrand peab vastu sada aastat, kuid sel on üks nõrkus, millest tasub teadlik olla. «Tammes on palju pigmentainet tanniini, mille reageerimine vees sisaldavate rauaühenditega võib muuta puidu värvi mustaks. Kui tavaline puit kaotab vees ligunedes üldjuhul oma väärtuse, siis tamme puhul võib see materjali isegi tugevamaks muuta. Aastaid vees seisnud puitu nimetatakse mustaks tammeks ja see on üks kallimaid puitmaterjale maailmas,» rääkis Mihkelson.