Igaüks, kes kuulub «Kella 5 klubisse», on oma eluga ilusti ree peal – vähemalt teiste liikmete arvates.

Klubiga liitumine on lihtne ja täiesti tasuta. Kõik, mida selleks teha tuleb, on ärgata igal hommikul kell viis. Kindlasti kõlab see paljudele kui enesepiitsutamine, kuid leidub neid, kes koidikul hea meelega ärkavad.