Päevane uinak ei ole vaid lastele, ka täiskasvanud inimene saab sellest omajagu kasu. Uneteadlased ütlevad, et hea füüsilise ja vaimse tervise üks mõjukamaid alustalasid on kvaliteetne uni. Mõnikord on just väike lõunauinak see, mis aitab inimesel patareisid laadida ja päev tegusalt õhtusse saata.