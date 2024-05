SEE TÖÖTAB Selle ebatavalise nipi abil uinud 3 minutiga!

Akupressuur ehk punktmassaaž on traditsioonilise Hiina meditsiini teraapia, milles akupunktuuri punkte mõjutatakse massaaži abil. Nende tehnikate eesmärk on leevendada valu, lihaspingeid või suurendada verevoolu jäsemetes, kirjutab Express.

Sertifitseeritud traditsioonilise hiina meditsiini praktiku Qianlei Li sõnul on inimkehal vähemalt üks selline punkt, mille masseerimine võib aidata kiiremini sõba silmale saada.

Need 5 toiduainet tagavad veelgi kiirema ja kvaliteetsema une!

Bataat

Bataat ja kaerahelbed suurendavad organismis rõõmuhormooni serotoniini tootmist ja vähendavad omakorda stressihormooni kortisooli teket. Head süsivesikud tagavad ka ühtlasema veresuhkru, mis muudab une rahulikumaks ja mõningatel juhtudel ka pikemaks. Unusta kiired süsivesikud, nagu kommid või muud maiuspalad, ja investeeri kiudainerikastesse valikutesse, mis tagavad omakorda ka parema une.

Kikerherned

Kikerherned sisaldavad kaheksat B-vitamiini kombinatsiooni, mis soodustavad uinumist. Näiteks B6- ja B12-vitamiinidel on oluline roll parema une saamisel, sest need soodustavad serotoniini ja melatoniini tootmist organismis. B12-vitamiini puudus võib seevastu halvendada une kvaliteeti. Lisaks sisaldavad kikerherned ka foolhapet, mis on eriti oluline rasedatele ja rasedust planeerivatele naistele. B-vitamiini saab ka brokkolist, rooskapsast ja hernestest.

Piimatooted

Piim ja muud piimatooted soodustavad uinumist, tagades keskmisest kvaliteetsema une. Kaltsiumi, trüptofaani, D-vitamiini ja magneesiumi kokteil võib olla just see kombinatsioon, mida uinumiseks vajate. Piimatoodetes sisalduv valk tagab sügavama ning pikema une.

Kodujuust

Kodujuust on suurepärane valgurikas suupiste, mis sobib kogu perele ja mis sisaldab L-trüptofaani nime kandvat aminohapet. See on seotud serotoniini tootmisega, mis tagab parema une.

Spinat

Spinat sisaldab rauda, mis on kasulik lihastele ja unele. Rauapuudus võib aga põhjustada unehäireid. Lisaks spinatile leidub rauda näiteks ka veiselihas, kalas ja kanalihas. Toidule tuleks aga lisada veidi C-vitamiini, et raud hõlpsamini imenduks.