Saime Soomelt pähe! Põhjanaabrite restoranid on meie omadest pärjatumad

Restoran The Room Helsingis ja Tapio Ruka Kuusamo vallas said kumbki esmakordselt ühe Michelini tärni.

Briti päritolu Connor Laybourne, kes on Tapio Ruka kaasomanik koos oma soomlasest abikaasa Johanna Mourujärviga, väljendas tärni saamise üle rõõmu, eriti kuna Tapio Ruka on tänavu Michelini giidis kõige põhjapoolsem restoran.

Ruka-Kuusamo turismiameti pressiteate kohaselt pakuvad nad hooajaliselt muutuvat menüüd, mille fookuses on ainulaadsed põhjamaised toorained ning suure osa sellest hangivad nad Mourujärve lähedal asuvast peretalust – sealhulgas marju, köögivilju ja põhjapõdraliha.

Vähe lõuna pool tähistas koka Kozeen Shiwani The Room esmaspäeva õhtul ihaldatud Michelini tärni saamist. Restoran avati alles möödunud sügisel. Iraagi kurdi piirkonnas sündinud Shiwani ühendab oma toiduvalmistamisel Lähis-Ida köögi Põhjamaade mõjuga.

Soome ei saanud ühtegi uut kahetärni restorani, mis tähendab, et Helsingis asuv The Palace on riigi ainus kahe tärniga söögikoht. Kolme tärniga restorani Soomes ei ole. Helsingis asuv restoran Nokka sai säästva gastronoomia eest rohelise tähe.