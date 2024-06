PEA MEELES Oluline asi, mida varajase kartuli puhul jälgida tuleks

Jaanipäeva lähenedes jooksevad kartulikasvatajad ajaga võidu, et eestlaste lemmikmugul jaanipäevaks kenasti lauale saaks. Turul pakutava esimese varajase kartuli puhul on seejuures ülioluline jälgida kartulite säilitamistingimusi nende müügikohas.

Kartulit tuleks hoida jahedas ja pimedas kohas, et see ei muutuks roheliseks ega kuivaks. Samuti tuleb jälgida, et külm kartuleid ära ei võtaks, vastasel juhul pead leppima magusamapoolsete ubinatega. Hea on valida selline kaupmees, kelle suurem osa müüdavatest kartulitest on karbi või koti sisse ära peidetud.

«Kõige olulisem tegur, mis vähendab kartuli kvaliteeti, on valgus, sest liiga pikalt valguse käes hoitud kartulid muutuvad roheliseks. Tänapäeval pööratakse sellele õnneks rohkem tähelepanu. Hea kaupmehe tunneb ära selle järgi, et ta kaitseb oma kartulit valguse eest,» soovitab Soome kartuliekspert Antti Lavonen.

Varajast kartulit ei tohi seisma jätta

Lisaks valgusele vähendab varajase kartuli säilivusaega ka kuumus. Kui varajase kartuli külmaahel jääb teekonnal poodi katkematuks, talub see hoiuperioodi mõnevõrra paremini. Lavonen tuletab siinkohal meelde, et varajane kartul on mõeldud kohe söömiseks, niisama külmkappi ei ole mõtet seda kolletama jätta.

4 kasulikku nõuannet, kuidas valida kartulit

Välimus loeb

Ütlus, et inimene sööb silmadega, peab paika ka kartuli puhul. Kvaliteetsed tuhlised on korraliku ja ühtlase koorega ning käega katsudes kõvad. Kindlasti peaks vältima tohletunud, plekilisi või roheliseks värvunud kartuleid, viimased on ka mürgised.

Vali värske kartul

Värske kartul on oluliselt toiteainerikkam kui vana ehk eelmise hooaja mugul. Värske kartuli õhukese koore all on rohkelt immuunsust tugevdavat C-vitamiini ja veresoonkonnahaigusi ennetavat B6-vitamiini. Samuti sisaldab see erinevaid kiudaineid ja mineraale, näiteks magneesiumi ja tsinki. Lisaks ei pea värskeid mugulaid alati koorima, vaid neid saab pärast hoolikat pesemist otse potti pista. Nii kulub toidu tegemisele ka oluliselt vähem aega.

Pakendatud kartul teeb elu lihtsaks

Kiire elutempo juures on mugav valida juba pestud ja pakendatud kartuleid. Kaalu järgi pakendatud mugulad on ka eelnevalt mitu korda sorteeritud, nii ei esine pakendis vigaseid või toiduvalmistamiseks ebasobivaid isendeid. Lisaks on pakendatud kartulid ühesuurused, valmides võrdse ajaga, mis muudab neist toidu valmistamise veelgi mugavamaks.

Õige kartulisort muudab toidu maitsvamaks

Meelepärase kartuliroa võib muuta oluliselt maitsvamaks õige kartulisort. Tänapäeval on olemas sobivad sordid nii pudru-, keedu-, prae-, salati- kui ka ahjukartuli valmistamiseks. Õiget sorti kartulist on soovitud toitu lihtsam valmistada, kartuliroa maitse mõnusam ja tihti ka välimus ilusam. Näiteks ei purune õige keedukartul keetmisel tükkideks ja pudrukartul teeb pudru mõnusalt siidiseks.