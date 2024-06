Niinimetatud lihariis lõhnab kergelt või sarnaselt ning on kujult riisilaadne, kuid värv on sel roosa. Hong Jin-kee Souli Tonsei ülikoolist ütles pressiteates: «Kasutades kultiveeritud liha, saame loomset valku ilma loomi tapmata.»

Riisi tegemiseks katsid teadlased riisiterad kalaželatiiniga ning süstisid seejärel teradesse veise rakkusid. Hong Jin-kee ja tema meeskond valisid riisipõhja, kuna see on paljude Aasia inimeste põhitoit. Samuti pakub see ideaalset struktuuri lihaasendaja jaoks.

Liharakkude kasvamiseks riisitera sees kulub umbes üksteist päeva, vahendab Dezeen . Siiani on see olnud keeruline protsess, kuid teadlased loodavad leida viisi, kuidas protsessi lihtsustada, muutmaks taolise riisi masstootmise realistlikuks.

Jin-kee hinnangul on sellise riisi süsinikujalajälg 6,27 kg CO2 saja grammi valgu kohta. Veiseliha tootmisel on see kuni üheksa korda suurem. Jin-kee ja tema meeskonna sõnul on lihariisis kaheksa protsenti kõrgem valgu- ja seitse protsenti suurem rasvasisaldus kui tavalises riisis. Seda ei ole palju, kuid Jin-kee sõnul on tulemused siiski lootustandvad ning arendustööga jätkatakse.