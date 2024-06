Suveperiood, mil väljas on soojakraadid ja päevavalgust rohkem kui talvel, võiks justkui tähendada ka madalamaid elektrihindu. Siiski on sel suvel olnud tunde, kui Eestis ja laiemalt Baltikumis on elektrihinnad jäänud kõrgeks. Miks see nii on? Enefiti Energiatarkuse blogi toob asjasse veidi selgust.