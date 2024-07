TEADLANE Kaval tähestikunipp aitab sul kiiremini uinuda

«Paljude inimeste mõtted on une eel üliaktiivsed. Sellisel juhul on ajul ja kehal raskem lõõgastuda ning tulemuseks võib olla unetus või kehvem une kvaliteet. Tähestikunipp paneb aga stressirohketele mõtetele piduri peale, rahustades seeläbi aju ning aidates sel liikuda une esimesse faasi,» ütleb Rohrscheib.

Vaigista oma meeled

Katkendlik uni on minevik! Kui ka sul on raskusi uinumisega või oled lihtsalt kehva unega, soovitab Suurbritannia uneekspert Martin Seeley soetada vähemalt üks alljärgnevast viiest rohelisest kaunitarist.

Lavendel

Lavendlilõhn rahustab ja seepärast sobib värske taim väga hästi magamistuppa. «Teaduslikult on tõestatud, et lavendel alandab vererõhku, südame löögisagedust ja stressitaset,» ütleb Sheeley. Paljud kasutavad lavendlipihustit oma padjadel ja voodipesul, mõned lisavad paar eeterliku lavendliõli tilka oma õhtusele vannile, teised jällegi hoiavad kuivatatud lavendlit magamistoas. Lavendlitaim armastab aga otsest päikesevalgust, nii et pimedamasse magamistuppa see hästi ei sobi.

Havisaba

Havisaba toodab öösiti hapnikku ja puhastab toaõhku, olles omakorda kasulik hingamisele. Kui toataimed toodavad tavaliselt hapnikku päeval ja öösel magavad, siis havisaba toimetab ööpäev läbi, mistõttu sobib suurepäraselt magamistuppa. Havisaba on võrdlemisi hooldusvaba, saades hakkama igasugustes valgustingimustes ja vajades vett kord kahe nädala jooksul.

Aloe Vera

Samamoodi nagu havisaba toodab ka aaloe öösiti hapnikku ja puhastab toaõhku. Lisaväärtusena eraldab taim õhku niiskust, mis on kasulik meie hingamisteedele. «Aloe Verat on NASA uuringutes nimetatud üheks efektiivseimaks õhupuhastiks. Lisaks nõuab see suurepärane taime väga vähe hooldust,» lisab Seeley.

Tups-rohtliilia

Tups-rohtliilia ihkab valgust, kuid mitte otsest päikesekiirgust, vahendab Mirror. Samas saab hakkama ka poolvarjus. Suhteliselt hästi kasvab ka põhjapoolsel aknal. Triibuliste lehtedega taimed kaotavad hämaras kasvukohas oma triibud. NASA uuringute kohaselt eemaldab tups-rohtliilia ühe ööpäeva jooksul keskmiselt 95 protsenti toaõhus olevatest toksiinidest. Puhtam õhk aitab meil kergemini hingata, mis omakorda aitab kiiremini uinuda.

Gardeenia

Gardeenia mõnus lõhn mõjub inimesele rahustavalt. Sheeley kutsub gardeeniat väikeseks, aga võimsaks vägilaseks. Õues õitsevat taime on aga raske magamistoas kasvatada. Gardeenia ihkab nimelt erksat, kuid mitte otsest päikesevalgust. Otsene valgus kõrvetab taime lehed. «Ühes uuringus leiti, et osalejad, kellele anti gardeenias leiduvat aktiivset ühendit krotsetiini, magasid paremini kui need, kes võtsid platseebot,» tõdeb Sheeley.