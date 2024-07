TARK TEADA Kui palju on mõistlik maksta kodulaenu omafinantseeringut?

«Eluaseme ostuga kaasnevad lisaks omafinantseeringule ka ühekordsed kulutused, nagu lepingutasu, notaritasud ja riigilõiv, investeeringud sisustusele. Kui vahendeid sellisteks väljaminekuteks napib, on võimalikult väike sissemakse arusaadavalt ainumõeldav võimalus. Kui aga säästusid on kogunenud rohkem, võib suurem sissemakse olla nutikas viis oma vara kasvatamiseks,» selgitas Holm panga laenuosakonna juht Mari-Liis Sepp.

Taskukohasemad tagasimaksed

Tema sõnul on suurema sissemakse kõige vahetum mõju see, et koduostja peab võtma vähem laenu ja seega on tema igakuised maksed väiksemad.

«Viimaste aastate käigus toimunud euribori tõus näitas koduomanikele, kui tugevalt võib intressihüpe igakuist toimetulekut mõjutada. Suurem omafinantseering ja väiksem laenusumma, millest tulenevalt on ka igakuine laenumakse madalam, on kahtlemata tõhus kindlustus selliste kõikumiste vastu,» selgitas ta.

Teine ja olulisem põhjus on aga see, et kui suurema sissemakse teinud ja väiksema laenusumma võtnud koduomanik oma kinnisvara ühel päeval edasi müüb, jääb talle rohkem raha kätte, mida kasutada uue kodu ostmiseks ja sisustamiseks.