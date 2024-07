ENNETA TULEKAHJUT 7 olulist teemat, millest peaksid lapsega juba täna rääkima

Mis juhtub, kui pliidil läheb toit kõrbema või põlema?

Laps hakkab üks hetk ise toitu valmistama ja soojendama. Oluline on selgitada, kuidas toidu valmistamise järel tuleb alati pliit välja lülitada, sest tööle jätmisel võib tekkida väga kiiresti tuleoht.

Kui peaks juhtuma, et toidutegemise ajal tilgub rasv üle ääre ja see läheb põlema, tuleb kiiresti katta tulekolle kaane, vaiba või tekiga. Väga oluline on lapsele selgitada, et põlema läinud toitu ei tohi kustutada veega. Veega põlevat rasva kustutades pritsib rasva laiali ning tulekahju läheb mitu korda hullemaks.

Toidutegemisel puhkenud tulekahju kustutamiseks on soovitatav varuda endale koju tuletekk või tulekustuti. Tuletekke kasutatakse köökides ja need pole kallid. Hinnad algavad kümnest eurost.

Kas ja millal peaks laps kasutama tulekustutit?

Kodustes tingimustes on soovitatav kasutada vahtkustutit. See sobib puidu, paberi ja põlevvedelike kustutamiseks. Kui vahtkustutil on peal täht F, võib sellega kustutada ka rasva. Tavaline vahtkustuti on 6-liitrine ja kaalub umbes kaheksa kilogrammi. Lapsel on seda raske tõsta.

Lapsele peaks õpetama tulekustuti kasutamist vastavalt tema võimekusele ja füüsilisele valmisolekule. Kui lapsel on raske tulekustutit liigutada, pole selle kasutamisest kasu.

Väiksematele lastele võiks siiski anda edasi baasteadmised, mis on tulekustuti ja milleks see on vajalik. Need teadmised kinnistuvad kiiresti.