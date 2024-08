KIIRUSTA Avanes Muinsuskaitseameti tähtajaline taotlusvoor

«Tuhanded mälestised ja muinsuskaitseala hooned, mis on meie kõigi ühine kultuuripärand ja ühine ajalugu, vajavad korrastamist ja hoolt. Nende säilimine sõltub palju ka omaniku huvist ja tahtest, mistõttu julgustan mälestiste omanikke ja valdajaid uurima kõikvõimalikku infot erinevate toetuste kohta. Samuti tasub alati küsida nõu ja abi Muinsuskaitseameti maakondlikult nõunikult,» sõnas Muinsuskaitseameti nõustamisosakonna juhataja Kais Matteus.

Mälestiste ja muinsuskaitsealal asuvate ehitiste restaureerimiseks, konserveerimiseks ning hooldamiseks saab toetust küsida mälestise omanik või valdaja. Minimaalne toetussumma on 200 eurot, maksimaalne toetussumma ehitise restaureerimise ja konserveerimise puhul on kuni 100 000 eurot ja teistel juhtudel kuni 20 000 eurot. Toetuse maksimaalne osakaal tööde kogumaksumusest (ja abikõlblikest kuludest) saab olla sõltuvalt taotlejast 50-90 protsenti, ülejäänud on omaosalus.