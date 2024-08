LÜLITA AJU VÄLJA Populaarsust koguv nipp aitab vähem kui minutiga uinuda

Põhineb samal mehhanismil nagu silmade liikumisteraapia

Silmade liikumisteraapiat ehk EMDR-i saab kasutada traumaatiliste mälestuste või hirmutavate ja ahistavate mõtetega seotud mälujälgede vähendamiseks. «See nipp ja silmade liikumisteraapia toimemehhanism võivad olla omavahel seotud. Varasemast kogemusest on teada, et kui liigutada kiiresti silmi või vaadata metsas puude poole, vähendab see ärevustunnet,» ütleb Partinen.

Tähelepanu hajutamine

Mõju aju rütmilisusele

Ajus on teatud rütmilisus ja on teada, et see muutub, kui me sulgeme oma silmad. Kui aga katta peopesaga silm, võime asjatundja sõnul eeldada, et ajus tekib teistsugune rütmilisus või erinevus rütmilisuses ajupoolkerade vahel. «Ma ei näe midagi halba selles, et proovida midagi sellist ärevuse puhul. Kui see aitab, suurepärane,» leiab Partinen.