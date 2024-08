Head Ukraina iseseisvuspäeva! Siin on proovimiseks printsess Diana ja Eesti tippkoka borširetseptid

Teine borširetsept tuleb aga hoopis Ühendkuningriigist. Printsess Diana avaldas 1982. heategevusliku kokaraamatu jaoks oma pere lemmikretsepti ja nüüd on avalikustatud, et selleks oli ukrainapärane peedisupp.

1981. aastal palus Lõuna-Aafrika Vabariigi pealinnas Johannesburgis asuv hooldekodu paljudel kuulsustel saata oma lemmikroogade retseptid, et välja anda spetsiaalne kokaraamat ning kasutada müügist saadud tulu oma külaliste vastuvõtmiseks ja kostitamiseks.

Printsess Diana saadetud vastusest sai teatavaks, et tema lemmikroog oli erkpunane ja maitserohke Ukrainapärane borš. Tema retsept, mida ta enda sõnul tihti valmistas, sisaldas rohkelt peeti, maitsestamata jogurtit, sibulat, kanapuljongit, piima, soola ja pipart. Paistab, et liha printsess argises supis ei kasutanud.

A recently unearthed letter reveals Princess Diana’s favourite meal was Ukrainian national dish Borsch soup pic.twitter.com/eC08N1rEKq

Boršisupp printsess Diana moodi

Koori ja tükelda köögiviljad. Hoia kartuleid kuni kasutamiseni külmas vees, et need pärast tükeldamist pruuniks ei läheks. Pane suur supipott tulele ja lisa põhja sorts oliiviõli. Vala poti põhja riivitud peet ja hakitud sibul ja prae aeg-ajalt segades kümmekond minutit, kuni peedid on pehmenenud.