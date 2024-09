PILK PEALE «MasterChef Eesti: kuulsused köögis» järgmised neli osalejat on selgunud!

«Kui sulle antakse võimalus kaasa lüüa Eesti ühes ägedamas teleproduktsioonis, siduda see oma toidutegemise huviga ja seda kõike vapustavalt vinges seltskonnas, siis peaks ikka peast soe olema, et seda mitte teha, märkis endine raadiohääl ja praegune Eesti Olümpiakomitee turundusjuht Margus Kiiver, kes hakkas kokkamisega tõsisemalt tegelema koroona perioodil. «Muidugi pea ees potti ei hüpanud, pidasin varem mitme olulise inimesega sellel teemal nõu,» lisas sporditurundaja.

Margus Kiiver Foto: Harry Tiits

Varasematest «MasterChef Eesti» hooaegadest peab ta suurimateks elamusteks Jana ja Ksenia duelli esimesel hooajal ja Janise arengut läbi teise hooaja. Ka söögitegemise juures meeldib Margusele jälgida protsessi, kuidas toorainest saab roog. Margus ise ütleb, et on pisut tänavatoidu poole kaldu ning armastab valmistada rammusaid roogasid, kust ei puudu ka teravus. Saates on ta võtnud kindla eesmärgi ammutada kogemusest maksimum ehk jõuda võimalikult kaugele.

Keili Sükijainen Foto: Harry Tiits

Telesaatejuht Keili Sükijaineni toob aga MasterChefi saatesse huvi uute oskuste vastu. «Selline pöörane ja ilmselt veidi traumeeriv kiirkursus on täpselt mulle sobiv viis oma ellu vürtsi tuua,» arvas Keili, kes on hakanud suurema pühendumusega süüa tegema alles viimastel aastatel. Seda tänu reisidelt avastatud oivalistele toitudele, mida on tahtnud ise kodus järgi teha. Oma lemmikuteks peab saatejuht kõikvõimalikke salateid, juurvilju ning Mehhiko köögi hõrgutisi.

Inger Foto: Harry Tiits