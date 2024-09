PANK SELGITAB Kuidas kodulaenu toel maja ehitada ja milleks valmis olla?

«Koroonapandeemia muutis inimeste töötamise võimalused paindlikumaks ning varasemast rohkem on neid, kes saavad tööd teha kodust. See on populaarsemaks muutnud ka töökohast kaugemale kolimise ja enda jaoks atraktiivses piirkonnas oma maja ehitamise,» ütles Rebane.

«Maja ehitamine on pikk ja nüansirohke protsess. Kui maalappi pole, siis tuleb valida kahe variandi vahel: kas krunt ostetakse olemasoleva raha eest või võetakse appi ka näiteks kodulaen. Viimasel juhul tuleb arvestada, et kliendil peab olema krundi väärtusega proportsioonis omafinantseering või ehitamise ajaks lisatagatis,» märkis ta.

Rebane nentis, et ehitusloa saamine on maja ehitamise puhul kõige määramatum etapp ja ka peamine põhjus, miks majaehitus pahatihti plaanitust kauem aega võtab. Koduehitajatel, kel veel ehitusluba pole, tasub valmis olla, et taotlemise protsess võib aega võtta paar kuud kuni teatud juhtudel isegi paar aastat.

Ta selgitas, et kui krunt ostetakse pangalaenuga, rakendub hoone kasutusloale panga poolt tähtaeg – see tähendab, et maja ehitamiseks ja kasutusloa esitamiseks on aega reeglina kuni 24 kuud. Samas ei pruugi ehitusloata majaehitajal 24 kuust kõikide vajalike etappide jaoks piisata. Rebane märkis, et seetõttu ostavad paljud inimesed krundi kas näiteks ideelaenu või omafinantseeringu eest, kuna sellisel juhul võib ehitusega kauem oodata.