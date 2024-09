TAGUMINE AEG See oluline hooldustöö tuleks enne talve kindlasti ära teha

Pilt on illustreeriv.

Ehkki suur suvi ei ole veel päris läbi saanud, on uue kütteperioodi algus siiski ukse ees, mistõttu on praegu käes viimane aeg kutsuda koju spetsialist, et kodu küttesüsteem enne uue kütteperioodi algust üle vaadata ja iga-aastane hooldus ära teha.