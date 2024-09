Pane moosipurgid võistlustulle! Nõmme turg kutsub hoidistajaid konkursile

Konkursi eelmise aasta magusa hoidise võitja, aprikoosi-veini moosi valmistanud Sille Lavin sai oma moosi keetmise harjumuse kaasa oma emalt ja vanaemalt. «Meie peres on alati pannkookide kõrval olnud laual vähemalt viis erinevat moosi – igaühele oma lemmik ja lisaks midagi uut ka,» selgitas Lavin, lisades et soovitab kindlasti küsida moosi keetmise nippe ja nõu oma vanematelt pereliikmetelt, kuni nad olemas on.