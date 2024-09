TEHNIK AVALDAB Märk sellest, et on aeg nõudepesumasin välja vahetada

«Kui paistab, et masina välimised mehaanilised plastosad kuluvad ja on muutunud hapraks, siis on ilmselt ka masina sisemised osad täpselt sama haprad ning masin võib vajada väljavahetust,» ütleb Soome nõudepesumasina tehnik Mika. See ei tähenda aga veel tingimata seda, et masinat ei ole võimalik parandada. Otsustav on masina üldine seisukord, kirjutab Iltalehti.