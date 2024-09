Eesti uneekspert selgitab, mis juhtub, kui magada vähem kui 5 tundi

Psühholoog ja unenõustaja Kene Vernik räägib, et inimesi, kes magavad regulaarselt liiga vähe, võivad suurema tõenäosusega kimbutada erinevad terviseprobleemid ja haigused.

«Uuringud näitavad, et need, kes magavad vähem kui 5 tundi ööpäevas, seisavad vananedes silmitsi suurema riskiga terviseprobleemide tekkeks. Pikaajaline unepuudus muudab meid ka välimuselt vähem atraktiivseks, sest viib nahalt läike ja tekitab silmade alla tumedaid laike,» ütleb ta ning lisab, et unepuudus mõjutab negatiivselt ka produktiivsust, loovust ja suurendab vigade tegemise tõenäosust.

Kuigi unetundide vajadus võib olla individuaalne, peaks Verniku sõnul keskmine täiskasvanu magama 7–9 tundi.

Kas peaksime endale pahaks panema, kui me ei maga piisavalt?

IKEA uuringus selgus, et paljud meist tunnevad muret oma une kestuse üle. «Kolm inimest viiest ütles, et ebapiisav või ebakvaliteetne uni tekitab neis mõnikord stressi. Ebapiisava une põhjustajaks on aga omakorda sageli vähest und soosiv elukorraldus, muud prioriteedid või ebasobiv magamiskeskkond. Mõned meist tunnevad lausa süüd, et nad ei maga piisavalt. Seega oleme võtnud sihiks unega seotud müüte lähemalt uurida ja aidata inimestel uni kontrolli alla saada,» ütleb ettevõtte korporatiivsuhete juht Renata Dantė.

Unenõustaja rahustab, et kui aeg-ajalt magame vähem, kohaneb keha sellega, kuid enamasti tuleks siiski järgida mõningaid soovitusi.

Kuldreegel on minna magama ja ärgata ülesse iga päev samal ajal