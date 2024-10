PEA PIIRI Tehnik avaldab mõjuva põhjuse, miks loobuda äädika kasutamisest pesumasinas

«Ma ei kasutaks igal pesukorral äädikat. Sel on söövitavad omadused ja on võimalik, et see söövitab aja jooksul pesumasina mõningaid osi,» kinnitab Vähämäki. Äädikas liigub eksperdi sõnul läbi süsteemi trumlisse, puutudes kokku lugematul hulgal osadega.