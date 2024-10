ÄRA PASSI Mõjuv põhjus, miks peaksid külmiku tihendeid sagedamini puhastama

Külmik puhastab ennast, kui seda regulaarselt sulatada

Kahjuks ei vasta ka see tõele. Sulatamine tõepoolest aitab eemaldada jääd ja parandada sügavkülmiku energiatõhusust, kuid see ei tähenda, et külmiku sisemus on puhas. Sulatades on ka oluline lasta külmikul ise sulada ning vajadusel aidata jääd eemaldada mitte-teravate abivahenditega, nii ei saa sügavkülmiku sisemus viga. Kui sügavkülmik on vooluvõrgust, siis on täiesti turvaline sulatusprotsessi kiirendada fööniga.

Külmiku puhastamine kord aastas on piisav

Soovitatav oleks külmikut puhastada sagedamini kui kord aastas. Seda võiks teha vähemalt iga paari kuu tagant, et vältida bakterite, toidujääkide ja halva lõhna kogunemist. Regulaarne puhastamine tagab külmiku hügieeni ja tõhususe.

Külmiku sisepindu ei pea kuivatama

Kuna jahekapp ja sügavkülmik on niisked kohad, siis on väga oluline pärast puhastamist ka köögimasinate sisemus kuivatada. Kuna niiskus on bakterite ja hallituse kasvulava, siis on kuivatamine pea sama oluline kui puhastamine.

Söögisooda külmikus puhastab külmikut seestpoolt

Söögisooda on suurepärane lõhnaneelaja, kuid see ei puhasta külmiku sisemust. Külmikut tuleb seest ikkagi käsitsi puhastada, kasutades puhastusvahendit ja lappi.

Toiduainete õhukindlad pakendid takistavad külmiku määrdumist

Õhukindlad pakendid aitavad vältida toidu lekkimist, kuid külmikus võivad endiselt koguneda niiskus, hallitus või toidutükid. Seega pakendid ei kaitse külmikut täielikult mustuse või bakterite eest ning puhastamine on endiselt vajalik.

Lisaks hügieenile on külmiku koristus ka suurepärane aeg vaadata üle teiste seas ka kõik moosipurgid ja kastmed, kas kõik ikka söögikõlbulik on ning võib-olla inspireerib see mingit uut retsepti proovima, et vanad lõpud ära kasutada ja külmikusse ruumi juurde tekitada.