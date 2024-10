TARK TEADA Kuidas kodus tekkinud pisemaid tulekahjusid kustutada

G4Si tuleohutusspetsialist Siim Siska aga möönab, et rasvapõlengu korral tehtav levinud viga on, et seda üritatakse kustutada veega. «Vee valamine rasvale tekitab veelgi suurema põlengu,» toonitab ta. See on halvim, mida rasvapõlengu korral teha – tulekahju võib siis kontrolli alt väljuda vaid sekunditega. Kuidas siis pisemaid tulekahjusid kustutada?

Tuletekk ja tulekustuti – millal üks, millal teine?

Siska sõnul võiks igas kodus olla tuletekk või tulekustuti, ideaalis mõlemad. Ta märgib, et eestlaste teadlikkus tuleohutusest on aastatega kasvanud ja üha rohkem selle teema kohta ka uuritakse. «Teadvustatakse aina rohkem, kui suur on tegelikult oht, et kodus võib tulekahju tekkida ja et tuletekk või -kustuti võimaldavad väiksema tulekahju korral tule ise kontrolli alla saada,» ütleb Siska.

Põhjus, miks kodus võiks olla nii tulekustuti kui -tekk, on lihtne – mõnel juhul on efektiivsem üks, mõnel juhul teine.

Tuletekk ehk tulekustutusvaip sobib väiksemate põlengute, näiteks rasvapõlengu kustutamiseks. Samuti võimaldab see väiksema kodumasina süttimisel takistada tule levikut teistele põlevmaterjalidele. «Tuletekk annab ka lisaaega, et lülitada vool välja või kasutada näiteks tulekustutit,» täpsustab Siska.

Tuletekk tuleks paigutada köögis nähtavale kohale nii, et selle saaks õnnetuse korral kiiresti kätte. Siska annab mõned olulised soovitused, mida tuleteki kasutamisel silmas pidada:

Ära piilu teki alla