ÄRA NII TEE See levinud viga pikendab riiete kuivamisaega

Kui pesutrummel on rõivastest pungil, pakitakse need tsentrifuugimisfaasis suureks palliks ja neis olev vesi ei pääse rõivastest enam välja. See aga tähendab seda, et rõivad on pesuprogrammi lõppedes keskmisest märjemad, pikendades ühtlasi ka nende kuivamisaega toas. Liiga suure pesukoguse korraga pesemine võib ühtlasi ka pesumasina kasutusiga lühendada.

Pesutrummel on piisavalt täis siis, kui teie käsi mahub veel trumlisse, kirjutab Iltalehti. Teine võimalik viga tsentrifuugimisel on liiga madala kiiruse kasutamine. Pesumasin seada võimalikult suurele tsentrifuugimiskiirusele vastavalt masina või pesu juhistele. Samuti tuleks pesu pärast pesuprogrammi lõppu võimalikult kiiresti kuivama riputada.

Selleks, et rõivad kiiremini kuivaks, võiks üle vaadata ka kuivatusruumi ventilatsioonisüsteemi.

Millist tuba vältida?

Kõige sobivam ruum pesu kuivatamiseks on vannituba või majapidamisruum. Paljudes vannitubades on põrandaküte, mis võimaldab pesu kiiremini kuivatada. Soovitatav on jätta vannitoa uks kuivatamise ajal lahti, et pesu kuivaks tõhusamalt, kirjutab Ilta-Sanomat. Kõigis vannitubades ei ole aga piisavalt ruumi, mistõttu viiakse pesu elutuppa kuivama.

Kui teil on kodus saun, võib see tunduda sobiva kohana pesu kuivatamiseks. Tuleohutuse huvides tuleks aga saunas kuivatamist vältida. Eelistada tasub ruume, mis on mõeldud niiskele keskkonnale ning kus on sobivad tingimused kuivatamiseks.