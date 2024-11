UUS TREND Inimesed «mädanevad» voodis ja eksperdid kiidavad takka

Keset päeva pikutamine tundub paljudele kui helesinine unistus. Isegi kui ajaliselt ja tööalaselt on see võimalik, tekitavad nii-öelda maha visatud väärtuslikud tunnid paljudes süümepiinu. Kuid sotsiaalmeedia on täitunud just sellist käitumist julgustavate videotega – vedele rahus ja las maailm tuhisegu mööda.

Trend kannab inglisekeelset nime bed rotting ehk voodis mädanemine. Prantsuse psühholoog Saverio Tomasella selgitab ajakirjale Femme Actuelle, et enamik meist ei suuda tõepoolest võtta oma päevast paar tundi puhkamiseks, ilma süümepiinu tundmata. Tema sõnul on see aga igati tervitatav tegevus, kuna on hea viis laadida akusid ja närve rahustada. «Minu hinnangul on hetked, mil lubame endale mitte midagi teha, üliolulised,» selgitab ta.

Muidugi võib voodi mädanemine halvimal juhul põhjustada unetust, kuid kokkuvõttes kaaluvad Tomasella sõnul eelised üles miinused.

Miks on voodis mädanemine tervislik

Unistamine ja mõtisklemine on hea! See stimuleerib aju, kui seda ei kasutata aktiivselt lugemiseks, mõtlemiseks ega suhtlemiseks. Siis tekivad uued ideed ja sügavamad mõtted, sest need tulevad otse alateadvusest ja on seega hea isiklikuks arenguks. Kuid vältige tundide kaupa sotsiaalmeedias sirvimist. See võib suurendada ärevuse ja depressiooni riski .

Aja mahavõtmine on hea! Voodis mädanemise kontseptsioon seisneb selles, et oodatakse, kuni keha ja vaim taastuvad. Andke endale paar tundi kiirest elutempost välja astumiseks ja puhake. Kuid korralda oma aeg nii, et sul oleks paar tundi rahu: hoiata lähedasi ja lülita telefon välja.

Lamada on hea! Õige selja asend võib aidata ebamugavustunnet või valu leevendada ning lõdvestab lihaseid. Ka peavalu vastu aitab lamamine hästi. Kuid tähtis on end pärast lamamist uuesti liikuma saada, vastasel juhul oled ülejäänud päeva jooksul unine.