Kas sinu voodi on õige suurusega?

«Alates laiusest 1,60 meetrit, saab ühte voodiraami ühendada kaks madratsit, nii et inimesed, kellel on väga erinevad füüsilised vajadused või eelistused madratsi kõvaduse osas, saavad mugavalt üksteise kõrval magada,» selgitab Saksamaa mööblikvaliteedi ühingu esindaja Jochen Winning. See tähendab, et igaüks saab luua oma magamisharjumustele kohandatud tingimused ilma kompromisse tegemata.