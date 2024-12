MÜÜJAD VAIKIVAD Tupperware'i saatuse kohta levivad kahtlased kuulujutud

Möödunud aasta aprillis kirjutasime Tupperware'i kohal rippuvast pankrotikirvest. Toona uue kursi võtnud ettevõte kaasas finantsnõustajaid, et tagada ettevõtte tegevuse jätkumine. Köögiriistu ja -anumaid tootev firma Tupperware Brands Inc ja mõned tema tütarfirmad esitasid tänavu septembris pankrotiavalduse. Ühtlasi taotleti kohtult luba pankrotimenetluse ajal tegevuse ja müügi jätkamiseks, et kaitsta legendaarset brändi.