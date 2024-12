HOIATUS Omaalgatuslik ümberehitus korteris võib üliraske õnnetuse kaasa tuua

Nii näiteks on põhjustanud traagiliste tagajärgedega õnnetusi korterisisese gaasipaigaldisega seotud omavoliline ventilatsiooni ja suitsulõõride ümberehitamine või gaasiseadme suitsugaaside juhtimine valesse lõõri. "Tihti tehakse taoline töö ära ilma korteriühistut ega teisi korteriomanikke teavitamata, mis tähendab ju sisuliselt, et kogu maja istub püssirohutünni otsas." Mardi sõnul kipuvad omanikud tihti maha võtma ka nõukogudeaegsetes paneelmajades seinale pandud ja ventilatsiooniga ühendatud plekktoru, mis peaks hoolitsema WC ja vannitoa õhutuse eest. "Tahetakse saada rohkem kapiruumi ja tulemuseks on köögi ja pesuruumi peaaegu olematu ventilatsioon," selgitab Urmas Mardi.

EKÜLI õigusosakonna juhataja sõnul on ventilatsiooniga teisigi probleeme: need on seotud näiteks rõdude ebakompetentse kinniehitamisega, samuti pööningu- või keldripinna ebaseadusliku eluruumiks muutmisega. "Näiteks pannakse rõdule omaalgatuslikult aknad ette: puudub hoone välispiirde nõuetekohane soojustamine, samuti kaasaegne ventilatsioonisüsteem, tulemuseks on hallitus ja kõikvõimalikud sellest tulenevad tervisehädad," toob Mardi näite.

Hoopis hull on lugu Mardi hinnangul siis, kui korteriomanik hakkab elupaigas omaalgatuslikult seinu lammutama. «Lisaks korterelamu küttesüsteemile on kõigi korteriomanike kaasomandis ka kandvad seinad. Seega, kui on plaanis korteri planeeringut muuta läbi seinte mahavõtmise, tuleb selleks saada kõigi kaasomanike nõusolek,» räägib Mardi. Tema sõnul puudub tavainimesel harilikult ka muutuse hindamiseks tarvilik insenerteave ja seepärast on ülioluline, et taolisi otsused aitaks teha kvalifitseeritud spetsialist.