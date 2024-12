TOP20 Kon Tiki skandaalist ehitusprügi sees kasvavate kõrvitsateni: need olid taskuhäälingu «Oma tuba, oma luba» kõige kuulatumad osad

Kindlasti on paljud kuulnud sõna kogukonnaaed ja/või õppeaed, kuid mida need tegelikult endast ette kujutavad. Neist kahest käis rääkimas Tallinna õppeaedade projektijuht Marina Laidla ja Tallinna kogukonnaaedade projektijuht Maria Derlõš.

Mis on elu ilma kodutehnikata? On see üldse elamist väärt? Aga milline on elu koos tehnikaga, mille viskaksid hea meelega aknast välja? Rääkisime kodutehnikast ja tööriistadest, mis toovad meile tohutult rõõmu ning neist, mille hea meelega unustaks.

Jaanipühad on vaieldamatult ühed olulisimad pühad Maarjamaa pinnal. Mõnes mõttes on tegemist ju omamoodi suviste jõuludega. Kuigi keegi meist kolmest erilised jaanitähistajad ei ole, ei tähenda, et me seda kunagi teinud ei ole ning päris käed rüpes me neil tähtsatel pühadel ka ei istu.