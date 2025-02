Täida tuba luksusega! Valmista kodune lõhnastaja, mis jäljendab üht neist armastatud parfüümidest

Asjatundjad Efloristist on võtnud luubi alla viis enimmüüdud parfüümi maailmas ning murdnud kõvasti pead, kuidas neid lõhnu eeterlike õlide abil jäljendada. Töö on kandnud vilja ning välja on nuputatud milliseid eeterlike õlisid parfüümide taasloomiseks vaja läheb.