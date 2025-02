JÄTA MEELDE Just sel põhjusel peaksid ampritasud esimesel võimalusel ära maksma

«Kui on teada, et tulevikus planeeritakse kinnistule igal juhul ehitama hakata, siis elektriliitumine tuleks ära teha kohe. Elust enesest on näiteid, kuidas ilma pika ettehoiatuseta on ampritasud tõusnud kordades,» selgitas ta.

«Kuidas selline asi üldse võimalik on, tuleb küsida vastavatelt ametkondadelt, aga järelikult on ja inimestel tasub joonduda selle järgi, et elektriturul valitsev olukord on prognoosimatu ja tarbijatele ebasoodne. Kes jaanuaris liitus, maksis 25 ampri eest 2318 eurot, nüüd aga maksab see 7884 eurot,» lisas ta.