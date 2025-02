Suitsu- ja vinguanduri nõustaja sinu ukse taga – kas peaksid muret tundma?

G4S-il ei ole luba käia andureid kontrollimas!

Miks ei lepita aeg eelnevalt kokku?

Kuidas müügiprotsess välja näeb?

Kas ukselt-uksele on põhiline müügimeetod?

Ukselt-uksele on üks müügimeetoditest. Lisaks on võimalik tellida nutikas suitsu- ja vinguandur G4Si kodulehelt või telefoni teel. Varem andsid spetsialistid inimestele nõu ka kaubanduskeskustes, kuid kuna sealt tuli tagasiside, et inimesed sooviksid müügiesindajat koju, et ta aitaks andurit ka paigaldada, siis tuldi inimeste soovidele vastu.

Enamus inimesi on olnud väga tänulikud, et G4S on sellise selgitustöö enda kanda võtnud. Inimene igapäevaselt ei mõtle suitsu- ja vinguandurile või üldse enda turvalisusele, kuid andurid on ära hoidnud väga palju võimalikke traagilisi juhtumeid. Loomulikult on olnud ka üksikuid rahulolematuid inimesi, kellele ei meeldi, et neid kodus tülitatakse, kuid valdav enamus on müügiesindajad tänulikult ära kuulanud.