6 toidugruppi, mis tagavad pika ja tervisliku elu

Teadlased on pikalt uurinud, kuidas toitumisharjumused mõjutavad eluiga ja tervist. Sydney ülikooli teadlane dr Luigi Fontana väidab oma uues raamatus «Plant Power: The Essential Plant Food Guide to Enrich Your Health», et õige lähenemine taimsele toitumisele võib aidata aeglustada vananemist, vähendada põletikke ja parandada ainevahetust.