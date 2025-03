TASUB TEADA Teadlased avaldavad parima aja rohelise tee joomiseks

Üks parimaid aegu rohelise tee joomiseks on hommikul. Sel ajal vajab keha ergutamiseks stimulanti ja roheline tee sisaldab selleks vajaminevat kofeiini. Hommikune ergutusjook ei ole ainus, mida meie organism vajab. Teadlased on nimelt veendumusel, et rohelist teed tuleks juua söögikordade vahel, et tõsta selle kasulikkust tervisele, vahendab Vakarys Ekspresas.